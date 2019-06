Fortnite 9.10: Ninja e altri streamer reagiscono al nuovo update

L'aggiornamento al contenuto di Fortnite 9.10 pare aver colpito positivamente gli streamer, Ninja compreso. Vediamo qual è la loro opinione in merito.

Nella giornata di ieri è stato reso disponibile il nuovo update del battle royale di Epic Games; parliamo di Fortnite 9.10, l’aggiornamento del contenuto già introdotto la scorsa settimana. Le novità non sono state moltissime, ma sia la Battaglia Reale, che Salva il Mondo e la Modalità Creativa hanno visto l’introduzione di alcuni nuovi elementi interessanti, che potete trovare tutti comodamente raccolti nel nostro articolo. Ovviamente, tutti gli appassionati non hanno aspettato nemmeno un secondo per provare le novità; lo stesso si può dire degli streamer che hanno reagito a quanto introdotto: tra i molti, non poteva mancare anche Ninja.

Il famosissimo streamer ha messo alla prova la nuova arma introdotta con Fortnite 9.10: la Mitraglietta a raffica. Ninja si è subito reso conto che l’arma è perfetta per fare danni ai muri appena costruiti dagli avversari e, a suo dire, cambierà il meta del gioco. Potete ascoltare le sue parole in questa clip.

Ninja non è però stato l’unico a dire la propria sull’argomento. Ad esempio, NickEh30 ha postato sul proprio profilo Twitter una breve clip nella quale conferma quanto già spiegato da Ninja. NickEh30 ha però scoperto un altro dettaglio molto importante per i giocatori di Fortnite: un singolo proiettile del fucile di precisione pesante è in grado di distruggere le Girosfere, in quanto la loro salute è stata diminuita a 150.

Sono poi molti gli streamer, come Ninja e NickEh30, che hanno constatato la potenza della nuova arma, potete infatti vedere, sempre tramite Twitter, le clip di Dakotaz e quella di HeylmWoodz. Infine, Mxps1k commenta la situazione attuale di Fortnite, prevedendo un proseguimento positivo per il battle royale. Pare quindi che questo aggiornamento del contenuto di Fortnite 9.10 stia impressionando positivamente gli streamer.

Diteci, voi cosa ne pensate di Fortnite 9.10? Credete che le novità siano interessanti, oppure avreste preferito qualcosa di diverso?