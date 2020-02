Fortnite: l’update 11.50.1 corregge una serie di problemi

Una settimana fa i ragazzi di Epic Games avevano pubblicato il nuovo corposo aggiornamento 11.50 di Fortnite, introducendo un nuovo motore grafico, diversi contenuti per le varie modalità di gioco, (Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa), diverse skin (tra cui quella di Harley Quinn) e molto altro ancora. Nonostante il numero esorbitante di aggiunte, gli sviluppatori hanno pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento. Si tratta a tutti gli effetti di una patch che va a correggere diversi bug del gioco ma soprattutto un problema specifico: quello riguardante i punti deboli con i picconi.

L’aggiornamento 11.50.1 è quindi disponibile, per ora su PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac e Smartphone. A breve dovrebbe essere annunciato anche su PC e Xbox One. Il bug impediva di colpire gli oggetti con il piccone e la distruzione richiedeva molto più tempo. Ora infatti sembrerebbe tutto sistemato e potrete nuovamente portare a segno i colpi con il vostro amato piccone.

Ricordiamo infine per tutti i giocatori di Fortnite che la stagione 2 arriverà ufficialmente il prossimo 20 febbraio. Il motivo di questo ritardo? L’obiettivo di Epic Games è quello di arrivare all’inizio della stagione 2 del Capitolo 2 con tutto funzionante, o almeno con nessun problema grave. Diciamo che vista la velocità dell’arrivo della patch che ha corretto il bug dei picconi tutto questo fa ben sperare.

