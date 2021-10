Fortnite, arrivano Chris Redfield e Jill Valentine

In attesa di scoprire se anche Naruto si darà alle partite Battle Royale, Fortnite continua ad aggiungere personaggi presi in prestito da film e videogiochi. E così, dopo l’ufficializzazione delle skin di Dune, oggi tocca a Resident Evil: il popolare franchise di casa Capcom sbarca così nel gioco di casa Epic Games, che introduce a partire da oggi le skin di Chris Redfield (con variante squadra Hound Wolf) e Jill Valentine, oltre ad altri oggetti collegati direttamente con la serie di videogiochi giapponese.

Come da tradizione, le nuove skin di Fortnite sono disponibili nello store in-game e possono essere acquistati come parte di un bundle decisamente più ricco, che include una serie di oggetti tematici a tema Resident Evil. Oltre alle skin dei due protagonisti iconici della serie, infatti, il pacchetto proposto da Capcom ed Epic Games include anche il dorso decorativo Erba verde (con Erba rossa ed Erba blu come stili alternativi), il dorso decorativo Tasti Giusti, il piccone HOT DOGGER (coltello sviluppato dalla Umbrella per essere utilizzato contro le armi biologiche) e il piccone Asta Stordente. Bonus: un’illustrazione realizzata da Rodrigo Lorenzo per la schermata di caricamento.

Skin e oggetti a parte, l’arrivo di Chris Redfield e Jill Valentine introduce anche l’emote Brolly Stroll, di cui è possibile vedere un’anteprima grazie al video diffuso dal publisher e sviluppatore di Fortnite. Che (lo ammettiamo) produce un effetto decisamente strano, ma alla fine anche questo è il bello di certi cross-over del mondo dei videogiochi.

Tutti i nuovi oggetti a tema Resident Evil si possono acquistare nella store in-game di Fortnite. Il bundle Squadra S.T.A.R.S include il costume Chris Redfield, il costume Jill Valentine, il dorso decorativo Erba verde (stili alternativi inclusi) e il dorso decorativo Tasti giusti, mentre il piccone HOT DOGGER, il piccone Asta stordente e l’emote Brolly Stroll sono disponibili nel bundle attrezzatura squadra S.T.A.R.S.