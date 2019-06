Fortnite: giocatore di calcio escluso dalla Nazionale per un incidente su Twitch

Fortnite è un gioco molto amato, ma alle volte ci rende disattenti: ecco cosa è accaduto a un giocatore di calcio durante una diretta Twitch.

La passione per i videogame è condivisa da tanti tipi di persone, valicando età, genere e occupazione. Ad esempio, molti sportivi amano rilassarsi tra un allenamento e l’altro con un gioco. Un esempio è Alexandre Oukidja, portiere della nazionale algerina, che attualmente si sta preparando per il torneo continentale. Oukidja, però, non si limita a giocare con i videogame (nello specifico a Fortnite), ma fa anche stream su Twitch.

Nulla di troppo strano, fino a questo punto, senonché durante una recente live, avvenuta in una stanza d’albergo, un compagno di squadra del portiere, il centrocampista Belkelbla, si è mostrato sullo sfondo, denudandosi e svelando in diretta il proprio lato B. Ovviamente il fatto è stato condiviso a macchia d’olio sui social media ed è arrivato all’attenzione dell’allenatore, Djamel Belmadi.

Il centrocampista venticinquenne è stato quindi allontanato dal ritiro e la Federcalcio Algerina (FAF) ha deciso di mandarlo a casa, escludendolo dal torneo continentale. La decisione è derivata da questioni disciplinari e dalla volontà di mantenere equilibrio all’interno del gruppo. Per Belkelbla è un serio problema, visto che era la sua prima convocazione nella nazionale maggiore.

È probabile che Twitch punisca anche il portiere appassionato di Fortnite, con un ban temporaneo dell’account: il sito di streaming è particolarmente inflessibile su questioni di questo tipo. Dr Disrespect lo sa bene, visto quanto è accaduto durante l’E3 2019.

I videogame sono perfetti per rilassarsi e il mondo dello streaming può regalare alcune soddisfazioni anche approcciandolo in modo amatoriale, ma bisogna capire quando è il momento adatto per dedicarvisi. Voi cosa ne pensate?