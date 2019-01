Fortnite: con l’aggiornamento 7.20 sarà più facile costruire muri

L’ultimo aggiornamento dell’update 7.10 di Fortnite è stato rilasciato la scorsa settimana e i giocatori sono già in attesa di ciò che arriverà con la versione 7.20. Uno dei primi miglioramenti aggiunti sarà legato alla costruzione dei muri. A rivelarlo è Eric Williamson, Design Lead di Epic, tramite Reddit.

Il cambiamento è legato ai problemi che molti riscontrano nella costruzione di muri che vengono ostruiti dal terreno. Come potete vedere nelle due immagini poco sotto che rappresentano il “prima della patch” (a sinistra) e il “dopo la patch” (a destra), questa feature si applica in quelle situazioni nelle quali si tenta di costruire un muro che richiede una connessione a un pezzo di un edificio che si trova almeno al 70% sotto il terreno.

In questi casi, il pezzo necessario alla connessione del muro viene costruito in automatico e gratuitamente. Per ora questa possibilità è concessa solo ai muri, ma in futuro potrebbe espandersi ad altre strutture, ad esempio alle scale.

Diteci, cosa ne pensate di questa possibilità? Credete che cambierà sensibilmente le vostre partite a Fortnite, oppure per voi non era un problema?