Fortnite: concerto a Party Reale | Data, ora e oggetti gratis

Nel corso degli ultimi mesi Epic Games sta rendendo Fortnite un luogo dedito non solo agli scontri a fuoco ma anche al radunarsi con gli amici, rilassarsi e divertirsi con una serie di attività, come i concerti. Ora, gli sviluppatori hanno annunciato che è in arrivo un nuovo “spettacolo musicale deep house con beat sofisticati e ipnotici” in diretta. Vediamo tutti i dettagli sull’evento di Fortnite Party Reale: data, ora, come vedere lo spettacolo e le ricompense.

Fortnite Concerto | Tutti i dettagli

Il concerto si chiama Higher Ground e ad esibirsi sarà Diplo, già apparso sugli schermi digitali di Fortnite. Vediamo i dettagli.

Data e ora

Il concerto sarà in diretta dalle ore 20:00 di venerdì 31 luglio. L’evento durerà 30 minuti. Sarà inoltre riprodotto in replica martedì 4 agosto alle 03:00, ora italiana. L’evento avrà luogo sul Palco Principale.

Come seguire l’evento

L’ingresso non è limitato né in termini di numero che di orario: potete accedere anche dopo l’inizio senza alcun problema. Per seguire il concerto di Diplo non dovete far altro che accedere a Fortnite, entrare nella Playlist di Party Reale e seguire lo spettacolo.

Ricompense gratis

Come spesso è accaduto, Epic Games darà accesso anche a ricompense gratis. Se farete l’accesso a Fortnite tra il 31 luglio (02:00) e il 2 agosto (02:00), otterrete una copertura (che potete vedere qui sotto) che reagisce alla musica.

Inoltre, il costume Envision sarà disponibile nel negozio a partire dal 31 luglio (02:00), insieme al dorso decorativo reattivo alla musica, “Zaino Deejay”, e al piccone “Coltelli leggeri”. Infine, saranno disponibili i seguenti costumi, tutti reattivi alla musica:

Diva del gruppo

MVP gruppo

Stella del gruppo

Vita Notturna

All of these cosmetics will be in the itemshop on Thursday, July 30 at 8 PM ET! pic.twitter.com/fNehKXeB5E — HYPEX (@HYPEX) July 27, 2020

Fortnite | Guide e articoli utili

Per restare sempre sul pezzo, non perdetevi questi altri nostri articoli.