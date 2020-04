Fortnite: molte novità sono bloccate dal coronavirus, ma Epic promette una sorpresa

Qualche ora fa vi abbiamo parlato del nuovo aggiornamento di Fortnite 12.40, arrivato in seguito alla decisione di prolungare ancora per un po’ di tempo la Stagione 2. Durante la mattinata, Epic Games ha anche reso noto il motivo principale legato al rinvio di nuove funzionalità ed alcuni eventi previsti per Fortnite. Quest’ultime ritarderanno a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, che da ormai molto tempo sta attanagliando moltissime software house legate allo sviluppo di videogiochi e non solo.

Insieme alla presentazione del nuovo aggiornamento che ha introdotto alcune novità relative alle modalità di gioco di Fortnite (Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa), la compagnia ha anche pubblicato un messaggio in cui spiega che a causa del Coronavirus sono stati sospesi alcuni lavori legati agli eventi narrativi che dovevano avvenire in questo periodo, rilanciando però su un’ipotetica sorpresa che Epic Games intende presentare a breve ai giocatori.

Di seguito vi riportiamo il testo integrale riguardante il post rilasciato questa mattina: “date le circostanze attuali e per la sicurezza dei nostri doppiatori, i nuovi eventi narrativi per il momento saranno posticipati. Lo sviluppo di nuove coperture di armi da mischia e del negozio di oggetti estetici sono attualmente sospesi a tempo da definirsi, mentre il team principale si concentra su una nuova funzionalità chiave“.

Cosa mai sarà questa nuova funzionalità chiave in arrivo? Per il momento non lo sappiamo, ma non ci stupiremo se Epic Games stia pensando a una novità talmente grande da rilanciare il suo titolo visto che ultimamente è stato abbastanza criticato da alcuni famosi streamer che devono la propria fortuna al gioco. Recentemente, Ninja ha affermato che Fortnite non riesce più ad entusiasmare come avveniva nel corso della prima Stagione, e che il gioco necessità di una grossa novità per essere rilanciato in grande stile. Ecco perché non ci meravigliamo affatto se Epic stia pensano a una sorpresa da presentare a breve al pubblico.

Prima di lasciarci, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali novità riguardanti questa nuovo contenuto in arrivo su Fortnite.