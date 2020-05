Fortnite: è apparso il countdown per il Doomsday

Fortnite, il videogioco battle-royale di Epic Games, è uno dei titoli multigiocatore più popolari al momento e tutti gli appassionati del titolo sono curiosi di avere nuove informazioni sulla futura Stagione 3. Tramite l’ultimo aggiornamento, ovvero l’update 12.60 di Fortnite, sono stati inseriti nel gioco i diversi file necessari all’evento speciale per la fine della Stagione 2: il Doomsday. Recentemente era stato riportato da alcuni dataminer il fatto che nei contenuti aggiunti a Fortnite con l’ultimo aggiornamento fosse presente un conto alla rovescia, probabilmente necessario per indicare ai giocatori l’inizio dell’evento, e, da oggi, questo countdown è effettivamente visibile nel gioco. La data d’inizio del Doomsday di Fortnite sarà quindi sabato 30 maggio alle 20:00.

Si è speculato molto sul come e quando sarebbe iniziata la Stagione 3 di Fortnite, segnando dunque, la fine della Stagione 2, dato che quest’ultima era stata estesa in via eccezionale fino al 4 giugno, un mese dopo il termine originale. Alcuni giocatori avevano supposto, addirittura, che per celebrare la fine della corrente stagione non sarebbe stato organizzato alcun evento, ma ieri i dataminer hanno trovato i file associati a un timer per il conto alla rovescia che sarebbe dovuto apparire al di sopra dell’agenzia, confermando quindi la presenza di un evento in concomitanza col termine della Stagione 2 di Fortnite.

Durante le scorse settimane sono state apportate diverse modifiche a Fortnite che possono essere interpretate come indizi riguardanti il Doomsday dato che è stata segnalata da alcuni giocatori la comparsa di strani cavi nella stanza di sfondo della sezione del menù dedicata al Battle Pass e nella stanza di Mida. In aggiunta, secondo alcuni leaks, dovrebbe essere visibile anche un dispositivo legato al Doomsday che è possibile vedere sempre nella stanza di Mida, implicando dunque che quest’ultimo personaggio sia l’artefice dietro all’intero Giorno del Giudizio.

Insomma il gran finale della seconda stagione di Fortnite si prospetta essere incredibilmente interessante e sicuramente tutti gli appassionati del titolo battaglia reale di Epic Games vorranno avere più dettagli sull’evento del Doomsday, di conseguenza vi suggerisco di consultare spesso la sezione Game Division dove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti inerenti a Fortnite. Infine, se siete amanti del videogioco in questione, sarete sicuramente interessati alle tanto discusse modifiche apportate alla mira assistita tramite l’ultimo aggiornamento.