Steve non è ancora in Fortnite, ma un fan ha fatto il possibile per portare il battle royale all’interno di Minecraft rendendo il suo storico protagonista il personaggio principale. Il tutto avviene con una mod e ci viene mostrato attraverso alcune clip diventate virali su Tik Tok. Data la quantità di visualizzazioni ricevute dai video, è probabile che ne vedremo presto degli altri.

Nella breve clip riportata di seguito, vedrete il funzionamento di questa nuova mod per Minecraft. Il giocatore affronta degli zombie mentre crea costruzioni simili a quelle di Fortnite per proteggersi dagli assalti. Inoltre, Steve colpisce i nemici con una spada di diamante ma usa un piccone di diamante per simulare quello storico presente nel battle royale di Epic Games. Il video è stato caricato da JamesFN che ha aggiunto un’ulteriore clip di Minecraft in versione Fortnite al momento della stesura di questo articolo. Nel secondo, vediamo Steve che taglia le querce per ottenere risorse, mentre si avventura anche in un edificio interamente costruito da blocchi.

Il resto dell’account di JamesFN è composto da altre varie clip di Fortnite, ma queste relative a Minecraft sono diventate virali. La prima delle due, infatti, ha fruttato all’utente ben 3,2 milioni di visualizzazioni. Non sorprende infatti che sia stata caricata anche una seconda clip. Sembra che James abbia trovato la sua nicchia e la stia sfruttando a dovere.

Di recente Epic Games ha, inoltre, annunciato l’evento di fine stagione per Fortnite. Questo prenderà il via il 4 giugno 2022. I Sette e l’IO si scontreranno finalmente in un modo spettacolare che non solo interromperà l’attuale stagione, ma darà il via al capitolo successivo. Epic consiglia, inoltre, di partecipare a gruppi di quattro in modo tale da essere pronti a un evento monumentale che potrebbe benissimo essere il più grande della storia del battle royale.