Fortnite: Epic Games decide di fare un regalo, ma non a tutti

Epic Games continua senza sosta a supportare Fortnite e la grandissima community di appassionati che giocano ogni giorno al titolo di successo. Insieme alla patch che ha portato il titolo alla versione 15:40, l’isola del battle royale è stata presa d’assalto da i soliti dataminer, che ne hanno scovato con largo anticipo tutta una serie di novità in arrivo nel prossimo futuro. Ma le buone notizie non finiscono qui, dopo che Epic ha deciso di regalare diversi V-Bucks.

L’annuncio è arrivato a sorpresa tramite un post pubblicato sulla pagina Twitter di Fortnite. All’interno di questo aggiornamento, la stessa Epic Games ha voluto far sapere che diversi giocatori si ritroveranno la bellezza di 10000 V-Bucks sui propri account. Non tutti però riceveranno questo dono inaspettato, dato che la compagnia americana ha deciso di premiare con mille V-Bucks soltanto coloro che in passato avevano acquistato alcuni oggetti specifici.

Il gruzzoletto è destinato solo a tutti quei giocatori che in passato hanno acquistato una loot box Lama Pignata casuale, prima che furono introdotti i Raggi-X. Per questi giovatori non sarà necessario fare altro, e dovrebbero ritrovarsi più ricci di 1000 V-Bucks proprio i questi giorni. Questa iniziativa da parte dei creatori di Fortnite era destinata inizialmente solo per gli Stati Uniti d’America, ma adesso sta prendendo piede anche nel resto del mondo.

We're dropping 1000 V-Bucks into the accounts of all players globally who bought a random item Loot Llama in STW before we stopped offering them. No action needed, if you purchased this item you should see the V-Bucks in your account over the next few days https://t.co/l4VR5MTZl9

— Fortnite (@FortniteGame) February 22, 2021