Fortnite: fan ricrea la mappa di gioco in stile Pokémon

Fortnite e Pokémon sono due brand che hanno molto in comune; più di quanto in realtà si possa pensare. Il successo strepitoso che ha ottenuto l’opera targata Epic Games ha portato Fortnite nelle case di tantissimi appassionati, andando a creare un vero e proprio fenomeno culturale di massa. Stessa medesima cosa la possiamo ritrovare tornando alla fine degli anni ’90, quando, le creature collezionabili di Game Freak erano ovunque; tra videogiochi, serie animate, gadget di ogni tipo e chi più ne ha più ne metta.

Ad oggi, con tutti i crossover che sono sati fatti all’interno di Fortnite è sempre mancata la presenza di un qualcosa inerente al mondo Pokémon. A rattoppare questa “mancanza” ci ha però pensato “worrywirt” un utente di Reddit appassionato di entrambi i franchise, il quale ha realizzato la mappa dell’isola di Fortnite come se fosse una regione del mondo Pokémon. Il risultato di questa fantastica opera sta facendo il giro del web, con anti altri giocatori che stanno porgendo vari apprezzamenti all’utente.

Come si può vedere, la mappa prende una fortissima ispirazione dalle prime generazioni Pokémon, quando le mappe delle regioni venivano ricreate in modo minimale. Il lavoro è semplice ma ricco di dettagli, con la mappa che include tutti i punti di riferimento presenti nella Stagione 5 di Fortnite come: Pleasant Park, Misty Meadows e Colossal Coliseum. Al centro è stata anche realizzata la zona sabbiosa che circonda il Punto Zero.

Sorpreso di aver visto i tantissimi apprezzamenti al suo lavoro, il ragazzo ha voluto ringraziare tutta la communty dei due mondi di Fornite e Pokémon. Ora, proprio come un altro utente di Reddit ha fatto notare, non ci resta che capire che Pokémon leggendari includerà questa particolare regione e chi verrà incoronato come campione della Lega. Cosa ne pensate di questa creazione fan-made?