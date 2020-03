Fortnite: scovati due glitch per avere una Vittoria Reale più semplice

Fortnite di certo non ha bisogno di presentazioni, il titolo targato Epic Games sta facendo sicuramente il proprio corso tra alti e bassi. Diverso tempo fa ha presentato alla community la sua nuova stagione, la quale non sta riscontrando il successo sperato anche dovuto da una serie di glitch fastidiosi. Ed è proprio di questo che vi parleremo oggi, per la precisione due glitch che stanno aiutando gli utenti ad effettuare la tanto sperata “Vittoria Reale“.

Un ragazzo su Youtube ha quindi postato questi due glitch che non garantiscono la vittoria, ma sicuramente la renderanno più semplice. Certo non si tratta di una vittoria proprio leale e quindi invitiamo tutti i giocatori a non usufruirne e di guardare il video che vi posteremo qui sotto solo per interesse generale. Il primo di questi permetterà quindi di diventare invisibili, basterà nascondersi dentro ad una scatola di cartone impugnando e mirando con l’arpione, in questo modo attiverete il glitch in questione. Il secondo invece è legato all’elicottero Choppa che ci ha accompagnato anche settimana scorsa con un curioso bug sul pilota automatico. Quest’ultimo, attraverso l’ennesimo trucco, può volare talmente in alto da evitare qualsiasi colpo. Vi basterà quindi usare il rampino e spararlo in aria in modo da restare ad alta quota per sempre.

C’è da dire che Epic Games sta rilasciando diversi aggiornamenti che hanno risolto alcuni bug minori, questi però risultano davvero di vitale importanza in quanto aiutano in modo drastico a vincere in modo sleale. La nuova stagione non è partita al meglio e questa può essere una delle tante prove che lo testimoniano. Siamo certi comunque che gli sviluppatori abbiano in programma un aggiornamento bello corposo che sistemi questi glitch davvero fastidiosi che potrebbero portare all’abbandono definitivo da parte di certi giocatori di Fortnite.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questi due curiosi glitch? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed aggiornamenti riguardante il titolo targato Epic Games.