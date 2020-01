Fortnite: ecco quanto guadagnano i pro-player in Europa

Fortnite è per molti solo un gioco, forse persino poco interessante, ma come ben sappiamo attorno a esso si è creato un microcosmo di pro-player che riescono a guadagnare una buona quantità di soldi tramite i grandi tornei organizzati da Epic Games. Ovviamente gli eventi più pubblicizzati non sono gli unici che vengono indetti e, considerando che ci sono spesso grandi pause tra uno e l’altro, i pro-player si dedicano a eventi minori che permettono loro di guadagnare un po’ di soldi e tenersi impegnati.

Questi eventi minori sono normalmente noti come Cash Cup e permettono di guadagnare cifre tutt’altro che indifferenti. Un analista e coach di Fortnite, noto come Arcane, ha raccolto i dati dei giocatori che hanno guadagnato più soldi in Europa e sulla costa est del Nord America. Prima di passare ai numeri che più ci riguardano, vediamo per confronto quali sono i valori massimi americani:

35.000 dollari: UnknonwArmy1x

26.150 dollari: Khanada

20.400 dollari: SEN Aspect

18.100 dollari: Marzz_OW

17.675 dollari: MRKN Av

17.275 dollari: scoped

15.975 dollari: SEN Bugha

15.150 dollari: thwifo

Guardiamo invece i valori in Europa:

52.350 dollari: NGR benjiyfishy

37.750 dollari: Kiryache32

25.600 dollari: COOLER aqua

25.150 dollari: Liquid mitr0

22.900 dollari: chapix

21.000 dollari: Slide Niasen

19.700 dollari: wakie

19.525 dollari: Erouce

18.850 dollari: NRG MrSavegeM

Come potete notare, in Europa le cifre si alzano in media. Non è tutto, Arcane ha anche stilato una lista dei giocatori che hanno guadagnato più soldi a partire dalla Fortnite World Cup dello scorso anno fino ad oggi (ovvero in circa sei-sette mesi):

249.950 dollari: NRG benjyfishy

235.050 dollari: COLLER aqua

217.700 dollari: E11 Stompy

209.600 dollari: FaZe Mongraal

207.000 dollari: Tschinken

197.950 dollari: mitr0

Tutti questi giocatori provengono dalla regione europea. Pare quindi che Fortnite possa contare su premi più grandi in EU rispetto al Nord dell’America. Vedremo se con la prossima Fortnite World Cup a portarsi a casa le prime posizioni saranno i team europei.