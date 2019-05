Fortnite Stagione 9 Settimana 1: dove trovare tutte le piattaforme aeree

Con l'arrivo della nuova stagione di Fortnite sono arrivate anche le prime sfide settimanali. In questa notizia vi proponiamo una mini guida

Nella giornata di ieri è arrivata la stagione 9 di Fortnite e tutti i giocatori hanno potuto vedere tutti i cambiamenti che ha portato con sé, come le nuove skin che sono disponibili con il nuovo Battle Pass, la villa di John Wick e alcune nuove zone. Prima che la nuova stagione facesse il suo ingresso ufficiale nel mondo di gioco sono arrivate in anticipo alcune informazioni per quanto riguarda le sfide settimanali, che riguardano esattamente la settimana 1 e la settimana 2.

Oggi vi proponiamo una piccola guida per aiutarvi a trovare tutte le piattaforme aeree presenti nella mappa di Fortnite al fine di completare una delle sfide della settimana 1, che potrebbe richiedere qualche sforzo in più rispetto alle altre, che trovate elencate nella notizia in questione. Tutto quello che bisogna fare è visitare le zone suggerite, dall’immagine che trovate qui sotto, e in men che non si dica avete completato la sfida in questione.

Trovate le piattaforme aeree sarà molto semplice e vi basterà dare un’occhiata in giro per poter individuare quella più vicina, che sarà semplicemente sospesa in aria. Inoltre, se siete già atterrati in un altro posto vi basterà trovare la piattaforma e andarci sotto per salirci, questo grazie a un turbine d’aria che vi trasporterà verso l’alto; nella piattaforma aerea, appunto.

Le location dove sarà possibile trovare le piattaforme sono:

A Sud-est del vulcano della nuova area Impianto a Pressione

A Sud-ovest di Parco Pacifico

A Sud-ovest di Laguna Languida

A est di Neoinclinato, vicino a Sprofondo Stantio

A Nord di Palmeto Paradisiaco

A Sud di Lande Letali

A ovest di Condotti Confusi

Se volete rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo di gioco di Fortnite vi invitiamo a continuare a seguire le nostre pagine e di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata al battle royale di Epic Games.