Fortnite: invasione aliena in arrivo con la Stagione 7

Sono passati pochi giorni dal lancio dell’ultimo grosso aggiornamento dedicato alla Stagione 6 di Fortnite. Come al solito, insieme a tutti i nuovi contenuti aggiunti da Epic Games, gli instancabili dataminer sono riusciti a scovare una marea di informazioni in più tra i file di gioco. Tra queste novità non ancora disponibili, una sta attirando l’attenzione degli appassionati. Parliamo di una novità che potrebbe debuttare in concomitanza con l’arrivo della prossima Stagione 7.

Se con la Stagione 6 ci siamo trovati in una mappa dalle forti influenze preistoriche, stando ai primi indizi scovati nei file di gioco sembra che la Stagione 7 di Fortnite potrebbe portare al titolo Epic Games una forte ventata di sci-fi. Tutte le prove scovate dai vari dataminer fanno credere che tra un paio di settimane, quando inizierà la nuova stagione, l’isola del popolare titolo Epic verrà letteralmente invasa dagli alieni.

A dare ulteriori indizi palesi su l’arrivo degli uomini verdi (o grigi, chissà) è stato proprio uno dei tanti dataminer. Stando a quanto scovato da Hypex, dopo l’aggiornamento pubblicato qualche giorno fa, all’interno dei file di gioco si possono trovare alcuni dettagli su questi alieni. Come viene esplicitato in un recente post, gli alieni e le loro azioni avranno delle conseguenze all’interno delle partire.

More infos about the Alien Abduction UFOs: – When they abduct you they restore your Health & Shield to 100

– They have a max capacity of 20 players

– They can mass abduct a squad/enemies

– They select abductees before abducting them

– They appear from the first zone — HYPEX (@HYPEX) May 26, 2021

Come è possibile leggere dal tweet che vi abbiamo riportato, gli alieni saranno in grado di rapire giocatori singoli o intere squadre in massa. Una cosa interessante è che, una volta rapiti, gli alieni ristorano sia vita che scudo fino al 100. Sembra quindi che questi alieni non abbiamo scopi malvagi, ma per quale scopo e per quanto tempo rimarranno all’interno della popolare mappa di Fortnite? Per scoprirlo avremo da attendere poco meno di un paio di settimane molto probabilmente.