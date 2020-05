Fortnite: leak svela una nuova sfida di Midas, Doomsday si sta attivando

L’arrivo della Stagione 3 di Fortnite non è affatto vicino e nelle prossime settimane Epic Games dovrà di certo proporre varie novità per mantenere sull’isola del battle royale gli appassionati. Probabilmente ci saranno nuove sfide che ci permetteranno di passare il tempo, oltre magari a qualche evento conclusivo. In tal senso, nuovi leak potrebbero averci dato nuove informazioni su quel che ci aspetta.

Come indicato dalla clip di FortTory, che potete vedere poco sotto, sarà necessario completare una sfida (o un gruppo di sfide, per ora non possiamo saperlo) relative a Midas: precisamente, dovremo trovare nella sua stanza una serie di lingotti d’oro, selezionandoli uno per uno. Una sfida molto semplice, che richiederà pochi secondi per essere completata: possiamo quindi supporre che si tratti solo di una tra le tante.

The StormTheAgency Event Challenges LEAKED in-game! As you can see, we need to collect three goldenbars in Midas his room, also the Doomsday Device seems more active then it currently is. pic.twitter.com/JYPQCXE4kj — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) May 3, 2020

Inoltre, la clip ci permette di vedere che il device Doomsday è più attivo rispetto alla sua versione attualmente presente in-game. Non abbiamo conferme, ma possiamo facilmente supporre che il macchinario sarà parte fondamentale della transizione dalla Stagione 2 di Fortnite alla Stagione 3. Il nome “Doomsday” non promette certo nulla di buono e ci fa pensare che la mappa del battle royale sarà soggetta a modifiche, magari dopo un evento catastrofico.

A logica, pare alquanto improbabile che Epic voglia cambiare completamente mappa: anche se è una richiesta di molti, non avrebbe senso farlo. Molto probabilmente l’Agenzia sparirà, essendo il tema dell’attuale Stagione, e forse altri luoghi saranno parzialmente o completamente danneggiati, permettendo così agli sviluppatori di introdurre qualche area nuova, seguendo la stessa struttura d’aggiornamento del Capitolo 1 di Fortnite.

Per ora non abbiamo idea di quando potremo scoprire ufficialmente novità in tal senso: attualmente stiamo ancora attendendo il prossimo update di Fortnite; speriamo non ci faccia attendere ancora molto.