Fortnite: una meccanica è stata temporaneamente disattivata

Epic Games ha disattivato per un lasso di tempo non ancora definito una delle meccaniche del proprio battle-royale Fortnite.

Disattivare una meccanica temporaneamente è oramai un’operazione decisamente comune per Epic Games che, appena scova qualche piccolo problema su Fortnite, rimuove per un tempo indefinito la causa di tutto ciò.

Se pochi giorni fa, ad esempio, vi avevamo raccontato di come la trappola folgorante fosse stata tolta dal titolo a causa di problemi vari, oggi è una meccanica decisamente più importante ad aver subito la stessa sorte. Stiamo infatti parlando delle teleferiche o zipline, che sono state rimosse temporaneamente dal celebre battle royale.

Due to an issue we've temporarily disabled ziplines. We’ll provide an update when we have more information. — Fortnite (@FortniteGame) September 6, 2019

Purtroppo Epic Games non ha svelato nulla a riguardo e non è quindi chiaro né il perché di tale rimozione né quando esse torneranno disponibili all’interno della mappa di gioco.

A rimarcare ulteriormente l’importanza della scomparsa, seppur probabilmente temporanea, di tale meccanica è il fatto che essa era oramai uno degli ultimi modi per muoversi in velocità in Fortnite. Con la Stagione 10 e gli ultimi aggiornamenti, sono infatti diversi i veicoli e gli oggetti che permettevano di spostarsi celermente ad essere stati rimossi da Epic Games. Tra essi, ad esempio, possiamo ricordare il rampino, il rift portatile e praticamente tutti i vari mezzi di trasporto.

Un modus operandi che, a detta dei vari utenti, sta ad indicare una volontà di Epic Games di rallentare il titolo e renderlo ancora più fruibile agli utenti meno esperti. Una motivazione che, se confermata, ben si rispecchierebbe nella filosofia alla base di Fortnite.

Che ne pensate di questa notizia, usavate spesso le zipline su Fortnite? Usavate spesso questa meccanica o non ne sentirete la mancanza in questi giorni? Secondo voi quando tornerà nella mappa di gioco? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!