Fortnite, la mira assistita sarà rimossa a breve

Tanto tuonò che alla fine piovve: dopo le numerosissime polemiche che hanno coinvolto Fortnite negli ultimi tempi Epic Games ha finalmente deciso di rimuovere a furor di popolo la mira assistita dal celebre battle royale. Le accese critiche di Bugha, alla fine, sembrano quindi essere effettivamente servite a qualcosa.

La nota software house ha infatti recentemente annunciato che rimuoverà il prossimo 13 marzo dal titolo lo schema di controllo Legacy o Vecchia Scuola e, di conseguenza, anche la tanto criticata mira assistita che facilitava i giocatori di Fortnite che utilizzavano il gamepad.

L’annuncio della rimozione di tale caratteristica, che ricordiamo essere stata originariamente introdotta in Fortnite lo scorso autunno, è stato fatto sia tramite Twitter che direttamente con i feed all’interno del titolo, in modo tale da avvertire con il dovuto preavviso i vari giocatori del battle royale.

La mira assistita era stata introdotta in Fortnite per bilanciare la maggiore reattività dei giocatori con mouse e tastiera, ma è subito diventata un punto di scontro per la community a causa della sua eccessiva efficacia. Grazie ad essa, infatti, i giocatori con gamepad erano in grado di tracciare gli avversari anche attraverso muri, cortine di fumo e ostacoli vari.

Coloro che utilizzano lo schema di controllo Legacy o Vecchia Scuola vedranno quindi il prossimo 13 marzo le proprie impostazioni riportate a quelle predefinite, ma è comunque possibile salvare la propria mappatura con un apposito pulsante prima di tale data.

Che ne pensate di questa notizia, eravate anche voi dei fruitori della tanto controversa mira assistita? Raccontateci delle vostre esperienze a riguardo direttamente qui sotto nei commenti.