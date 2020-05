Fortnite Mobile: nuova mappa in collaborazione con OnePlus in arrivo oggi

Come dichiarato durante la giornata di ieri, la compagnia di telefonia cinese OnePlus ed Epic Games hanno annunciato l’inizio di una collaborazione che porterà grandi vantaggi su Fortnite in versione mobile. Oltre i 90 fps garantiti su tutti gli smartphone della serie OnePlus 8, oggi verrà rilasciata una particolare nuova mappa all’interno del battle royale su dispositivi mobile.

La mappa 90 è stata sviluppata insieme al Team Evolve e verrà resa disponibile all’interno di Fortnite Mobile a partire dalle ore 16:00 di oggi pomeriggio. Questa novità non si limiterà ad essere una semplice area interattiva ed esplorabile, ma sarà una vera e propria nuova modalità con all’interno diversi mini giochi che stuzzicheranno la curiosità di tutti gli appassionati del titolo di Epic Games su dispositivi Android ed iOS.

La nuova mappa 90 aggiunge cinque mini giochi tra i quali: Color Dash, TNT Run, Skydive Shootout, Target Practice e Lava Escape. Ognuna di queste mini modalità porterà via ai giocatori all’incirca novanta secondi per essere completati. Potranno partecipare a questi mini giochi un massimo di 16 giocatori, e colui che riuscirà a raccimolare il maggior numero di punti in tutti e 5 i mini giochi verrà incoronato vincitore.

Dopo i due annunci avvenuti ieri ed oggi, è possibile aspettarsi che questa collaborazione tra OnePlus e Fortnite possa apportare ulteriori novità all’interno del titolo in versione mobile. Cosa ne pensate di questa nuova aggiunta? Siete curiosi di provare la nuova mappa e tutti i suoi mini giochi? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.