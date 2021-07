Fortnite: murales a Chicago svela l’arrivo di qualcosa di grosso

Mai come in questi anni Fortnite è diventato più di un videogioco. Quello che è nato come un titolo passato parecchio in sordina si è tramutato presto in uno dei fenomeni popolari più influenti degli ultimi periodi. Da uno dei tanti battle royale, ad oggi il titolo Epic Games ha dalla sua una varietà di esperienze tutte diverse da proporre alla propria community. Tra eventi, concerti digitali e stagioni sempre diverse, i giocatori non sanno mai cosa potrebbe accadere da un giorno all’altro sull’isola del titolo.

La scoperta fatta quest’oggi non arriva dai soliti dataminer, ma da un utente che, girando per la città di Chicago ha notato un particolare murales dedicato a Fortnite. Quel che ha fin da subito attirato la curiosità di questo utente, ma anche di tutta la community, è una data inserita all’interno della street art, la quale indica che qualcosa sta per accadere al mondo di gioco il prossimo 14 luglio.

È bastato caricare la foto in rete che il murales ha presto fatto il giro del web, con annesse speculazioni da parte degli appassionati su quel che potrebbe accadere il prossimo 14 luglio. L’opzione più gettonata è la tanto chiacchierata distruzione dell’area di Castello Corallo da parte degli alieni, protagonisti indiscussi di quest’attuale Stagione 7. Ma al momento non abbiamo certezze, e secondo altri appassionati potrebbe anche non trattarsi di un evento imminente.

As spotted by @Christo70276321, people have slightly vandalized the Fortnite wall-art, writing "IS FOR KIDS" next to the word "Fortnite". They also noted the location of where the wall-art is at in the original tweet https://t.co/SjJaeuE4YQ — iFireMonkey (@iFireMonkey) July 4, 2021

C’è chi pensa che l’immagine raffigurata all’interno del murales possa essere un indizio riguardante una delle prossime Skin in arrivo su Fortnite, e c’è chi punta il dito sull’arrivo di una versione adolescenziale del personaggio di Midas. È ancora presto per capire di cosa di tratterà nello specifico, e sicuramente a cavallo del 14 luglio Epic Games o i dataminer ci sapranno dire di più riguardo a questo nuovo mistero che aleggia attorno al mondo di Fortnite.