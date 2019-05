Fortnite, NickMercs abbandona 100 Thieves

Pochi giorni dopo le polemiche tra Tfue e il FaZe Clan NickMercs, celebre streamer di Fortnite, ha abbandonato la propria organizzazione 100 Thieves.

Tempo di grandi cambiamenti per i principali streamer di Fortnite, celebre battle royale di Epic Games. Oltre alla lunga e dura polemica tra Tfue e il FaZe Clan, infatti, anche NickMercs ha deciso di dire addio alla propria organizzazione, abbandonando 100 Thieves. Una notizia decisamente inaspettata per i fan del celebre streamer.

Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, NickMercs ha comunicato tale notizia ai propri fan. Un breve e semplice comunicato, con cui lo streamer ha ufficialmente lasciato l’organizzazione. 100 Thieves ha preso comunque bene la notizia e ha vivamente ringraziato il giocatore di Fortnite, ringraziandolo per le esperienze vissute insieme. Un epilogo senza polemiche quindi, decisamente diverso rispetto a quello che si sta consumando in queste ore tra i già citati Tfue e FaZe Clan.

Per 100 Thieves sarà decisamente difficile rimpiazzare il partente NickMercs, il sesto streamer più popolare degli ultimi trenta giorni. Sopra di lui si sono infatti piazzati solo nomi importantissimi, ossia Tfue, Ninja, Solary, Dakotaz e Timthetatman. Nello stesso periodo di tempo NickMercs è anche stato lo streamer di maggior successo per l’organizzazione. Un vuoto all’apparenza impossibile da colmare.

Sembra inoltre strano che questo addio sia avvenuto praticamente in concomitanza a quello già precedentemente accennato di Tfue al FaZe Clan. Dei rumor vedrebbero infatti i due celebre streamer unire le forze, per dare origine ad un completamente nuovo team di eSports. Una possibilità effettivamente non così remota.

Che ne pensate di questa notizia, seguivate le vicende di NickMercs e di 100 Thieves? Credete davvero che una nuova organizzazione stia per essere creata dalla comunione di intenti di Tfue e NickMercs? Fateci sapere le vostre personali opinioni sulla vicenda nei commenti!