Fortnite: Ninja risponde alle nuove regole anti cheater

L’ormai popolarissimo battle royale targato Epic sta per attuare un cambiamento significativo per i tornei online in questo 2020, come hanno dichiarato recentemente gli sviluppatori con un comunicato. La compagnia sta combattendo e cercando di vincere una battaglia contro i “cheater”, ormai sempre più presenti in qualsiasi videogioco competitivo. Epic ha dichiarato che durante i tornei su Fortnite l’anno scorso hanno scoperto diversi giocatori inviare e ricevere messaggi come metodologie per imbrogliare e vincere immeritatamente.

Sembrerebbe che i giocatori di squadre opposte comunicassero tra di loro attraverso il movimento dell’ascia o salti qua e là per dare delle dritte generali. Quest’anno infatti Epic Games prenderà dei seri provvedimenti contro qualsiasi tipo di comunicazione. I giocatori che verranno immortalati riceveranno una penalità e, se continueranno in futuro, verranno attuate sanzioni più severe. Dopo queste dichiarazioni si è fatto sentire anche il noto giocatore di Fortnite e streamer Ninja che ha dichiarato in un tweet che comprende la posizione di Epic Games, ma ha anche aggiunto che il nuovo sistema anti cheater è potenzialmente problematico. Il salto infatti è una delle peculiarità del gioco, per chi non lo sapesse i giocatori saltano come conigli per schivare ed evitare i colpi a distanza (dei cecchini ad esempio).

I can see where epic is coming from, as a spectator seeing teams and players rotating and not shooting and swinging pick axes can seem odd but with no rotation items at all professional players understand when the time to fight actually is. Also, jumping? Best way to dodge snipes pic.twitter.com/NenfqxdK12 — Ninja (@Ninja) January 20, 2020

Vale la pensa comunque ricordare che Epic ha chiarito che qualsiasi azione verrà prima monitorata e valutata se corretta o non. Saltare in giro, muovere l’ascia o lanciare oggetti quindi, se innocuo e nei fini del gioco, non vi farà finire sicuramente nei guai a quanto pare.

