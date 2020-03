Fortnite: Ninja e SypherPK propongono una soluzione allo streamsniping

Nel mondo dello streaming, col passare del tempo, sono sorti numerosi problemi riguardo questa attività. Molto spesso, capita che gli streamer con più seguito, su un titolo qualsiasi, vengano colpiti dal fenomeno dello streamsniping. Si tratta in sostanza di seguire la live di uno stremear, col fine di individuarne la sua posizione all’interno della partita e di ucciderlo, così da avere un pò di fama per aver ucciso un giocatore forte in diretta. Questa problematica è da sempre più sentita nel mondo dei battle royale, poichè l’elevato numero di giocatori presenti in una partita e la vastità della mappa ne facilitano l’attuazione. Tra tutti i titoli battle royale esistenti, uno dei più colpiti è sicuramente Fortnite.

Sebbene Epic Games continui ad aggiornare il titolo in maniera costante, i pochi provvedimenti presi in passato per cercare di risolvere la cosa non sono stati sufficienti, per cui i due content creator, e non solo loro, lamentano ancora dei problemi sotto questo punto di vista. In merito alla questione si sono dunque espressi i famosi streamer del gioco Ninja e SypherPK, alias di Tyler Blevins e Ali Hassan.

In particolare, SypherPK ha espresso a riguardo: “anzichè segnalare il giocatore dopo che questi ti abbia ucciso, bisognerebbe implementare un nuovo tasto chiamato Evita questo giocatore, che una volta premuto, bannerà il giocatore che ti ha streamsniperato dalle tue partite per 30 giorni: se poi si ha la sensazione che quest’ultimo non abbia imparato la lezione, allora il ban potrà essere prolungato ulteriormente“. Ninja si è detto d’accordo con quanto affermato dal suo collega e amico, ma a detta sua, tale funzione dev’essere limitata ai soli streamer, cosicchè un giocatore più abile di un altro non venga penalizzato per averlo sconfitto in maniera lecita.

Considerando che la soluzione dei due streamer sia piuttosto plausibile, resterà da capire se Epic Games implementerà questa funzione all’interno di Fortnite: sono numerosi gli streamer che sperano in una soluzione al problema, anche quelli con centinaia di spettatori in meno rispetto a Ninja e SypherPK. Dopotutto, merito del successo di Fortnite è dovuto proprio ai content creator, quindi accontentarli sarebbe una scelta intelligente da parte di Epic Games.