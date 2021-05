Fortnite: nuova Skin cita la favolosa animazione anni ’30

Ormai siamo perfettamente abituati a vedere ogni genere di Skin e personaggi apparire in Fortnite. Il titolo di successo Epic Games ha aperto le porte a una serie di diversi cross-over che hanno fatto la felicità dei propri appassionati. Personaggi provenienti da altri videogiochi, serie TV, fumetti, e chi più ne ha e più ne metta si sono affrontati in sfide rocambolesche all’interno dell’isola del battle royale, e a breve se ne sta per aggiungere un altro.

Anche se non era previsto alcun aggiornamento importante, a quanto pare Epic Games ha inserito una serie di interessanti novità all’interno di Fortnte. Tra queste ultime i fan stanno notando una nuova Skin particolare che sta attirando le proprie attenzioni. Parliamo del costume Cartoon Meowscles che presenta l’ormai iconico gatto antropomorfo muscoloso prendere uno stile d’animazione anni ’30.

Il tutto cita esplicitamente uno stile di disegno ed animazioni che sembra fuoriuscire direttamente da un periodo storico molto florido per quanto riguarda l’animazione. Disney e di fratelli Fleischer su tutti, sono già stati ampiamente già citati da quel cult istantaneo che è stato Cuphead, e a quanto pare gli appassionati dell’animazione si sono scoperti (o riscoperti) grandi amanti di questo stile rimasto nel passato dell’intrattenimento.

The Cartoon Meowscles Outfit has been revealed. #Fortnite 👍 or 👎? pic.twitter.com/h7meLRie1L — Fortnite News (@Guille_GAG) May 6, 2021

Come potete vedere chiaramente dalla clip pubblicata su Twitter da ‘Fortnite News’, questa nuova fantastica Skin è piena di animazioni uniche che riprendono lo stile anni ’30. I personaggi snodabili, quasi a sembrare esser fatti di gomma, i classici guanti bianchi e i colori in bianco e nero danno a questo costume del battle royale Epic Games uno stile che ancora mancava all’interno del giocatissimo titolo. Chissà cos’altro ha in serbo per i fan Epic, e se in futuro vedremo altre skin riprendere qualche altro periodo storico dell’animazione mondiale.