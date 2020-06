Fortnite: nuova Skin Serie d’Icone in arrivo, ecco quando uscirà

Fortnite, il fortunatissimo titolo di Epic Games ha più volte dimostrato di voler abbracciare la prorpria community di appassionati con nuove inziative. Le Skin Serie d’Icone invece, hanno dato la possibilità ai più popolari creatori di contenuti del web di ritrovarsi direttamente all’interno del gioco. Un esempio è stata la Skin dedicata a Ninja, e stando ad Epic a breve si aggiungerà a questa serie una nuova Skin.

Questa volta toccherà a Loserfruit, la nota creatirice di contenuti che ha acquisito una notevole popolarita anche grazie a Fortnite. Stando ai piani originali di Epic, la nuova Skin della Serie d’Icone sarebbe dovuta uscire a ridosso della Stagione 3, ma dati gli ultimi avvenimenti causati dalle proteste in atto negli Stati Uniti, la compagnia ha deciso di rimandare il tutto di qualche giorno.

The “Loserfruit” skin has been delayed until June 16th… the day in between the event and the new season… yikes, epic really making people spend money before the new season #Fortnite pic.twitter.com/L4kQjvkSb3

— xwds – FNBR News & Leaks (@xwdsleaksFN) June 4, 2020