Fortnite: il down causato da GTA 5 crea problemi anche al battle royale?

Fortnite, il celeberrimo battle-royale di Epic Games, sta subendo dei problemi legati al login e agli acquisti in-game, la causa è molto probabilmente GTA 5. Sembrerebbe strano, ma in realtà è potenzialmente una conseguenza del fatto che da oggi, sull’Epic Games Store, è disponibile Grand Theft Auto V gratuitamente. L’annuncio ha suscitato l’interesse di un gigantesco numero di persone che di conseguenza si sono subito collegate in massa al sito facendo crashare i server di Epic, probabilmente causando anche problemi a Fortnite.

L’annuncio riguardante le difficoltà che sta attraversando Fortnite in questo momento arriva direttamente dall’account dedicato allo stato dei server del gioco. La compagnia afferma di star investigando le ragioni dei problemi riscontrati dai giocatori di Fortnite su PC e Mac e che cercherà di rilasciare un aggiornamento non appena possibile.

We're investigating issues on PC and Mac that may impact Launcher logins and in-game purchases. We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy — Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020

Subito dopo il primo post riguardante i problemi riscontrati dai giocatori di Fortnite, l’account in questione, ne ha pubblicato un’altro in cui indica come le difficoltà riscontrate nel procedere al login, o legate all’acquisto di oggetti di gioco con valuta reale, affliggano in maniera particolare i dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android e iOS. In aggiunta Epic Games ribadisce come il team stia lavorando attivamente per risolvere i problemi in questione. Certamente nessuno poteva aspettarsi che una tale mole di persone si sarebbe collegata contemporaneamente ai server di Epic e che questo avrebbe forse comportato delle instabilità anche a Fortnite, ma sicuramente l’azienda si sta adoperando al massimo delle proprie possibilità per sistemare quanto accaduto.

Alcuni giocatori di Fortnite suggeriscono una soluzione, che però non abbiamo potuto verificare, la quale prevede di avviare il videogioco direttamente dalla cartella di installazione, effettivamente bypassando il launcher di Epic; ovviamente non possiamo garantirvi che questo trucchetto funzioni, ma in ogni caso il problema dovrebbe essere risolto nelle prossime ore. Infine vi ricordo che recentemente Epic Games ha confermato l’arrivo di Fortnite su PS5 e Xbox Series X già dalle rispettive date di lancio.