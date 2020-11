Fortnite: con l’evento di Galactus torneranno i Jet Pack

Sono ormai diversi giorni che le attenzioni degli appassionati di Fortnite si stanno spostando verso l’imminente nuovo evento di fine stagione. Stando a quanto riferito da Epic Games in questo periodo, i giocatori devono prepararsi a vivere un’evento di proporzioni gigantesche, esattamente quanto il nemico che si sta per abbattere sull’isola del battle royale. Galactus è quindi presto in arrivo, ed insieme a lui tornerà anche una vecchia conoscenza dei fan del titolo.

Parliamo dei Jet Pack, oggetti molto importanti quando si parla di un evento di Fortnite; dato che permettono ai giocatori di svolazzare liberamente per la mappa per non perdersi neanche un istante dell’evento. A confermare questo gradito ritorno nel titolo Epic Games, è stata la stessa compagnia americana che, tramite la pubblicazione di un post su Twitter ha confermato il ritorno dei Jet Pack durante l’evento di Galactus.

Fighting Galactus Tip #87: Don’t forget your jet pack Prepare for the final battle. 12.1.20 4 PM ET pic.twitter.com/YBnQzqlFqZ — Fortnite (@FortniteGame) November 26, 2020

Tra le altre cose, in questo periodo il team di sviluppo di Fortnite non si sta facendo scappare l’occasione per ricordare agli appassionati l’importanza di questo grande evento finale della Stagione 4. Come era ormai ventilato da un po’, a dare la conclusione a questa parentesi dedicata ai personaggi Marvel sarà Galactus; uno dei nemici più temibili e pericolosi che la casa delle idee abbia mai sfornato sui propri albi a fumetti.

Non ci resta che attendere il prossimo evento quindi, il quale vi ricordiamo ha già una data e un orario che potete trovare a quest’altro nostro articolo. Cosa ne pensate del ritorno dei Jet Pack in questo imminente evento dedicato a Galactus? Cosa pensate che succederà dopo che il villain Marvel si abbatterà sull’isola? Fatecelo sapere lasciandoci un vostro commento nella sezione dedicata.

