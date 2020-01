Fortnite sarà sconfitto da Apex Legends nel 2020? Ecco le parole di un analista

Come vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri, il 2019 è stato un ottimo anno per i videogiochi: il guadagno del lato digitale dell’industria ha superato i 120 miliardi di dollari, con la divisione mobile a fare da padrone su console e PC (inaspettatamente). Fra tutti, a primeggiare è stato ancora una volta Fortnite che, dopo il successo del 2018, ha replicato con un guadagno di 1.8 miliardi di dollari, seguito a debita distanza da FIFA 19 (che però ha avuto solo un paio di mesi per “mettersi in pari”, ricordiamolo).

Un successo straordinario che molti ritengono sarà ripetuto nel 2020. Oppure no? Un analista di Interpret, Jesse Divnich, ha detto la propria in merito. Ecco le sue parole: “I dati sono chiari, il numero di giocatori che sta diventando “troppo vecchio” per Fortnite è superiore al numero di giocatori che sta diventando “abbastanza grande”. C’è molta più competizione nel mercato degli sparatutto multigiocatore, rispetto al 2018, anche grazie al successo di Fortnite; questo significa che faticheranno a mantenere la propria fetta di mercato nel 2020. I nostri dati indicano anche che i giocatori attuali sono meno entusiasti rispetto al solito riguardo ai futuri update.”

Divnich vede invece positivamente Apex Legends: “Il suo successo iniziale era inaspettato e Respawn non ha potuto provvedere alla richiesta di nuovo contenuto. Il numero di giocatori non è cresciuto particolarmente, ma con la stagione tre e il nuovo evento di Mirage “Holo-Day Bash”, Respawn sta trovando il giusto ritmo e i giocatori rimasti indietro stanno iniziando a tornare. Penso che il 2020 sarà il loro anno.”

Fortnite sarà quindi sconfitto da Apex Legends? È presto per dirlo ma secondo Divnich la distanza tra i due giochi diminuirà nel corso del 2020, come minimo. Epic Games ha rivoluzionato il proprio battle royale con l’introduzione del Capitolo 2, ma secondo quanto detto dall’analista, questo non sembra essere bastato per attirare i giocatori.