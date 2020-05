Fortnite: ecco le sfide della settimana 12

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato come Fortnite stia macinando record su record con milioni di giocatori attivi e circa 3,2 miliardi di ore solo nel mese di aprile. Gli sviluppatori hanno di nuovo voluto puntare forte sul titolo annunciando anche un nuovo concerto con protagonisti Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5. Come appuntamento settimanale, Epic Games ha deciso di svelare, come di consueto, le sfide al secondo set delle sfide della settimana 12.

Qui di seguito potete vedere tutte le sfide della settimana 12 di Fortnite:

Elimina giocatori o scagnozzi presso il Pozzo

Cerca le scatole di munizioni nelle Sabbie Sudate

Elimina giocatori o scagnozzi presso lo Squalo

Cerca forzieri a Scogliere Scoscese

Posizionati nella top 10 dopo l’atterraggio a Fattoria Frenetica

Raccogli legno presso la Foresta Frignante

Distruggi gli orsacchiotti a Siepi d’Agrifoglio

Applica scudi o cura presso la Baraccopoli o il Frutteto

Danneggia giocatori presso Borgo Bislacco

Prendi armi presso le Brughiere Brumose

Finendo tutte le prove, gli appassionati del battle royale free-to-play targato Epic Games avranno diritto ad una buona quantità di punti esperienza con i quali sarà possibile di aumentare più velocemente il livello del Battle Pass. Vi ricordiamo infine che non mancheranno guide approfondite per risolvere queste nuove sfide.

Cosa ne pensate di questa notizia? Che ne pensate delle nuove sfide della settimana di Fortnite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il re dei battle royale.