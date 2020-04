Fortnite: una skin rivela che ci sarà una terza fazione, secondo i giocatori

Dopo l’ultimo evento dedicato a Deadpool, i giocatori che sono riusciti a sbloccare la sua skin la stanno apprezzando molto: nel frattempo, altri player di Fortnite si stanno chiedendo quale sarà la prossima skin ad essere aggiunta nel gioco, e una, scovata di recente, fa sospettare che ci saranno cambiamenti interessanti alla storia del gioco, ora incentrata sullo scontro tra le Agenzie Ombra e Spettri.

In particolare, la nuova skin scoperta fa pensare ai giocatori che alla lotta si unirà una terza e sconosciuta fazione. In particolare, il dataminer conosciuto come FortTory ha condiviso la sua scoperta, di quella che sembra essere una nuova skin a cui i file di gioco si riferiscono con il semplice termine “Spia“. Effettivamente questo potrebbe significare nulla, ma al contempo, questa potrebbe non essere una skin dedicata all’uso da parte dei giocatori, e nello specifico, FortTory è convinto che abbia a che fare con gli NPC, il che significa che potrebbe essere semplicemente un nuovo NPC che apparirà nella lobby o similmente.

There is a skin in the files named 'Spy'

It has some relations to the NPC's, could this turn out to be a NPC that will be located to an POI like the other NPC's or will we see it somewhere else, perhaps in the lobby or just as a skin?

Also, we haven't seen that logo before…. pic.twitter.com/TQzwV3voAg

— FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 5, 2020