Fortnite v17:10: l’isola si aggiorna, tutte le novità

È passata solamente una settimana dal primo aggiornamento di Fortnite relativo alla nuova Stagione 7. Con l’avvento degli UFO, i giocatori del popolare battle royale hanno potuto assaporare una nuova tematica proposta da Epic Games. Ora, gli avvistamenti continuano anche con il nuovo aggiornamento che porta il titolo di successo alla versione 17:10, la quale offre agli appassionati una nuova serie di novità da scoprire man mano.

la prima novità in arrivo con il nuovo aggiornamento riguarda proprio gli UFO. I giocatori potranno notare che ormai non ci si imbatterà più solamente con alcuni dischi volanti, ma ci saranno anche i Rapitori. Come viene dichiarato da Epic, i Rapitori fluttuano su alcuni punti ben precisi dell’isola. Dopo un po’ di tempo, iniziano a sparare dei raggi verso il suolo e chiunque cammini dentro il raggio viene rapito.

Oltre ai Rapitori sono stati avvistati dei Parassiti Alieni. Se uno di questi Parassiti vi si attacca alla testa, farà diminuire il vostro livello di Salute fino a 60, senza però toccare gli Scudi.. Ma questa situazione non porta solo svantaggi, dato che i Parassiti, infatti, proteggono dai colpi alla testa, fanno correre più velocemente e saltare più in alto. Come se non bastasse, una volta raggiunto il livello 100 potrete sbloccare una serie di nuovi stili a dir poco fantastici.

Come accade spesso con questo genere di aggiornamenti, Epic Games ne approfitta per sistemare e correggere alcune situazioni e bug presenti in Fortnite e nelle sue diverse modalità di gioco. Nello specifico nella versione 17:10 del titolo sono stati risolti alcuni problemi alle vetture, al Laboratorio della battaglia ed infine è stato risolto un problema che impediva il completamento di “Dottoressa Slone” e “Jonesy Bunker” nel Registro raccolta Personaggi.