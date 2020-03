Fortnite, World Cup 2020 a rischio causa Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta portando alla cancellazione di centinaia di eventi internazionali che dovevano tenersi durante questi mesi, quest’oggi però arrivano notizie sconfortanti anche per il gioco di Epic. Sembra infatti che anche la Fortnite World Cup 2020 sia a rischio cancellazione, il tutto ovviamente dovuto al lockdown americano che è partito da un paio di giorni. Al momento gli organizzatori del torneo non hanno voluto ancora spostare l’evento, dato che è ancora schedulato tra luglio e agosto di questo anno.

Le norme sulla quarantena sempre più stringenti, stanno però ovviamente mettendo in dubbio queste date, sopratutto perché in queste settimane, si sarebbero dovute consumare le fasi eliminatorie che poi avrebbero portato alla fase finale del mondiale di Fortnite. A rigor di logica, sembra quasi impossibile il normale svolgimento della competizione dato che in America l’epidemia è appena cominciata e sicuramente i vari Stati chiederanno di sospendere ogni evento non necessario, un pò come sta accadendo ora in Italia.

In realtà già sono molteplici gli eventi che sono stati cancellati in America e non solo, come gli eventi di HearthStone e di Valve. Tutti titoli che al momento stavano procedendo verso le fasi finali delle stagioni e che ora, si ritrovano a dover rischedulare il calendario delle competizioni in toto. Gli spettacoli dal vivo stanno subendo davvero un duro colpo dall’emergenza Coronavirus, fortunatamente però gli eSports hanno una marcia in più rispetto agli sport classici.

Essi infatti possono essere trasmessi in streaming, giocando le competizioni completamente online, cosi come avvenuto per l’ultimo HearthStone Master Tour di Los Angeles. In tutta questa situazione, gli eSports potrebbero davvero prendere il sopravvento e magari arrivare a molte più persone rispetto ai grandi numeri che il business ha fatto registrare nell’ultimo anno. Vedremo quindi come si evolverà la situazione da qui a un paio di mesi, noi vi terremo sempre aggiornati sulle ultime novità.