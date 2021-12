Forza Horizon 5 abbatte ogni record! È il migliore della saga

Fin dal giorno di lancio, il nuovo Forza Horizon 5 ha cominciato a macinare numeri incredibili, facendo diventare il quinto capitolo della serie Playground Games il più veloce a raggiungere un tetto massimo di giocatori simultanei. Oggi è passato già un mese dal debutto del titolo di corse, e sembra che la quinta iterazione del festival Horizon sia tutt’ora la migliore da quando la saga ha esordito su Xbox 360.

Attualmente Forza Horizon 5 ha raggiunto quota 12 milioni di giocatori, un traguardo molto alto e che va a segnare l’abbattimento di un record per l’intero franchise. Oltre a questo il quinto capitolo è stato il più veloce a raggiungere i 10 milioni di giocatori, traguardo raggiunto in una sola settimana.

Per tenere traccia di quanto la saga di Forza Horizon sia riuscita a migliorare nel tempo, basti pensare che il quarto capitolo riuscì a raggiungere gli 8 milioni di giocatori “solamente” in 9 mesi dal lancio. Forza Horizon 3, invece, è riuscito a fare 10 milioni di giocatori in 2 anni. Traguardi molto simili tra i tre giochi automobilistici, ma nel caso di Forza Horizon 5 il processo è stato a dir poco supersonico.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021