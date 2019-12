Forza Motorsport: il nuovo gioco è già giocabile, l’annuncio arriverà l’anno prossimo

Turn 10, una delle software house degli Xbox Game Studios, ha rivelato i primi dettagli sul prossimo capitolo della proprie serie di punta Forza Motorsport. Durante una recente trasmissione in streaming a tema Forza, il direttore creativo di Turn 10 Chris Esaki ha dichiarato che lo studio ha recentemente fatto il primo playtest del nuovo Forza Motorsport, definendo il progetto come un qualcosa di molto divertente e diverso rispetto al passato.

Esaki ha rilasciato anche una serie di informazioni inedite che saranno inserite nel nuovo gioco di corse, tra cui un nuovo modello di pneumatico, spiegando inoltre che Turn 10 ha sviluppato “un nuovo modo in cui il calore dell’asfalto andrà ad interagire con la pressione dei pneumatici, abbiamo inoltre aggiunto temperature di pista dinamiche che influenzeranno tutto questo”.

Esaki ha poi continuato dicendo che è stato introdotto anche “un nuovo sistema sulla pressione atmosferica che andrà ad influenzare cose come la densità dell’aria e sarà implementato un sistema di sospensione completamente nuovo che ha portato a una nuova modellazione delle sospensioni.”

Il direttore creativo ha concluso con la promessa che lo studio rivelerà molte più informazioni sul prossimo Forza Motorsport l’anno prossimo, suggerendo che potrebbe benissimo essere in lavorazione per la console di prossima generazione di Microsoft, Xbox Project Scarlett, che per quando ne sappiamo ora dovrebbe uscire durante le vacanze natalizie del 2020. Siete curiosi di sapere di più sul prossimo capitolo della saga di Forza Motorsport?