Dopo la puntata della scorsa settimana dedicata agli scatti di Benedetta, torniamo oggi con la rubrica Frame By Frame con altre bellissime immagini provenienti dalla nostra community di appassionati. Oggi è il turno di Ivan Belluccio, grande amante dei videogiochi che ama scattare foto dedicate ai meravigliosi personaggi che popolano le nostre esperienze videoludiche. Non per altro, l’appuntamento di Frame By Frame di oggi è dedicato ad Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West.

Frame By Frame, Aloy lascia senza fiato in questi scatti di Ivan Belluccio

L’avvento del gioco su PC ha aiutato a farlo conoscere ad un gruppo più ampio di persone, che lo hanno potuto giocare e apprezzare nel corso degli ultimi mesi. Ivan, che potete seguire su Instagram attraverso questo link, ha scattato numerose foto virtuali che meritano di essere senz’altro viste. Tra queste, ce ne sono diverse della stupenda Aloy, e il risultato lascia davvero senza parole.

Dopo queste splendide immagini, invitiamo nuovamente a tutta la community di mandarci i propri lavori attraverso l’email andrea.riviera@tomshw.it. Non siate timidi e sentitevi liberi di presentarci qualsiasi tipo di scatto a vostro piacimento, non importa il gioco o la tematica scelta. I migliori scatti verranno caricati e postati pubblicamente anche sulle pagine social di Tom’s Hardware Italia (con il vostro consenso), così da potervi dare uno spazio ancora più ampio alle vostre vene artistiche.

Vi ricordiamo che effettuare uno screen è facile e veloce, sia su console (PlayStation 4, 5, Xbox One e Series X|S, Nintendo Switch) sia su PC: basta infatti premere il tasto share sulle rispettive console o usare Alt+F1 se usate GeForce Experience su PC. Se vi piace, potete ancora provare le varie modalità fotografiche offerte dai giochi, che permettono di ottenere delle “foto” strabilianti e al limite del fotorealismo. La scelta sta tutta a voi e alla vostra creatività.

Il prossimo appuntamento di Frame By Frame è atteso per la prossima settimana.