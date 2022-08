Non una acquisizione, ovviamente impossibile, ma Sony non rinuncia a FromSoftware. Gli autori di Elden Ring hanno infatti ricevuto un sostanzioso investimento da parte del colosso nipponico, insieme a Tencent. Il colosso dedicato al mondo del gaming, che in Cina ha di fatto monopolizzato un mercato, ha deciso di investire proprio nel team di sviluppo nipponico, cambiando così (almeno leggermente) alcuni equilibri.

Come riportato da Gearoid Reidy, opinionista di Bloomberg, sia Tencent che Sony hanno comprato delle azioni di FromSoftware. Il produttore di PlayStation ora possiede il 14,1% della software house, mentre Tencent si attesta intorno al 16,3%. Investimento importanti, che però non porteranno alla produzione di giochi esclusivi, ma che rafforzano la partnership tra le due realtà.

Al momento FromSoftware è controllata da Kadokawa, una parent company che gestisce diversi team di sviluppo e brand nipponici. Di recente, Kadowaka ha stretto un accordo con Sony per la produzione di IP dedicate all’ecosistema PlayStation. Con questo investimento, sia il colosso nipponico che Tencent si sono assicurati sicuramente degli ottimi guadagni nel corso degli anni. In aggiunta, la partnership con PlayStation è sicuramente un valore aggiunto, che porterà sicuramente ancora più frutti dopo questa manovra.

