Frostpunk 2: annunciato il sequel del city building di 11 bit Studios

Con This War of Mine e il primo Frostpunk, i ragazzi di 11 bit Studios si sono fatti conoscere praticamente da una vastità di giocatori. La qualità e la profondità dei loro giochi ha già ammaliato tutti coloro che amano passare svariate ore in mondi digitali ricchi di dettagli e con un buon livello di sfida. Proprio qualche istante fa, il team di sviluppo ha annunciato a sorpresa Frostpunk 2, il seguito dell’ultima IP prodotta da questi talentuosi ragazzi.

L’annuncio è avvenuto con un primo trailer d’annuncio che ci riporta dentro il glaciale mondo di gioco che farà nuovamente da teatro agli avvenimenti di Frostpunk 2. A darci il bentornati c’è un video di un minuto e poco di più dove, per il momento, non sono presenti alcune sezioni di gameplay. Quel che possiamo ammirare, però, sono alcune sequenze animate davvero di altissima qualità che ci immergono nuovamente in un mood glaciale in più di un senso.

Frostpunk 2 si presenta come il sequel del popolare gioco di strategia e city building di 11 bit Studios. 30 anni dopo la bufera di neve apocalittica, la Terra si trova ancora nel bel mezzo di un clima gelido e spietato. Nel nuovo capitolo di Frostpunk, i giocatori assumeranno ancora una volta il ruolo di leader di una metropoli, dove dovranno cercare nuove fonti di potere. Dopo l’era del carbone, l’industria dell’estrazione del petrolio è pronta per essere la prossima grande novità, ma c’è sempre resistenza a questo tipo di cambiamenti.

Queste le premesse del nuovo Frostpunk 2, e per il momento non abbiamo ulteriori informazioni su questo nuovo capitolo di quella che è appena diventata una serie. Non sappiamo nemmeno quando uscirà, ma quel che è stato reso noto è che il titolo arriverà su PC tramite gli store digitali Steam, Epic Games Store e GOG.