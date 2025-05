FTC alza bandiera bianca, si ritira dalla causa contro Microsoft per Activision

L'epica battaglia legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission statunitense giunge finalmente al termine, con un epilogo che segna una vittoria decisiva per il colosso tecnologico di Redmond. Dopo quasi due anni di contenziosi e appelli, la FTC ha ufficialmente ritirato la sua opposizione all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, operazione dal valore di 68,7 miliardi di dollari che rappresenta una delle più grandi transazioni nella storia dell'industria videoludica. La decisione dell'autorità antitrust americana, comunicata giovedì attraverso un'ordinanza formale, chiude definitivamente uno scontro che ha tenuto con il fiato sospeso l'intero settore tecnologico e dell'intrattenimento digitale.

La Commissione ha motivato il ritiro del caso affermando che "l'interesse pubblico è meglio servito dall'archiviazione del contenzioso amministrativo". Una dichiarazione lapidaria che mette fine a un procedimento iniziato quasi due anni fa, quando l'autorità antitrust aveva richiesto un'ingiunzione preliminare per bloccare l'operazione, temendo potenziali effetti anticoncorrenziali sul mercato dei videogiochi. La decisione arriva pochi giorni dopo che la FTC ha perso l'appello contro una precedente sentenza favorevole a Microsoft.

L'acquisizione di Activision Blizzard, completata nell'ottobre 2023, era stata annunciata per la prima volta quasi due anni prima, nel gennaio 2022. Microsoft era riuscita a vincere la prima battaglia legale contro la FTC nel luglio 2023, ottenendo il via libera all'operazione nonostante le preoccupazioni dell'autorità antitrust americana. Da allora, la FTC aveva continuato a opporsi attraverso appelli, fino alla recente sconfitta definitiva davanti a un panel di giudici d'appello.

Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft, ha accolto con soddisfazione la decisione: "La decisione odierna rappresenta una vittoria per i giocatori di tutto il paese e per il buon senso a Washington, DC. Siamo grati alla FTC per l'annuncio di oggi". Parole che sottolineano come Microsoft consideri questo esito non solo un successo aziendale, ma anche un passo positivo per l'intera community di videogiocatori.

L'acquisizione di Activision Blizzard rappresenta una mossa strategica fondamentale per Microsoft, che ha così aggiunto al suo portfolio alcuni dei franchise videoludici più popolari al mondo, tra cui Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush. La decisione della FTC di ritirare il caso segna anche un precedente importante nel modo in cui le autorità antitrust potrebbero affrontare future grandi fusioni nel settore tecnologico e dei media digitali.