GameSir X2 PRO: trasforma il tuo smartphone in una console portatile! (-20%)

Per il Black Friday trovate in super offerta su Amazon il controller GameSir X2 PRO per Android. Questo prodotto con licenza ufficiale Xbox è perfetto per il cloud gaming su smartphone Android e supporta la maggior parte dei servizi di cloud gaming più diffusi. Ebbene, su Amazon è disponibile ad appena 71,99€ anziché 89,99€, grazie allo sconto del 20%. Inoltre, con l'acquisto di X2 PRO riceverete 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate gratis! Teniamo però a precisare che si tratta di un'offerta riservata esclusivamente ai clienti Amazon Prime.

GameSir X2 PRO per Android, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GameSir X2 PRO è un prodotto consigliato per tutti coloro che sono appassionati di gaming su smartphone e che vogliono migliorare la propria esperienza di giocoa, in particolare grazie ai servizi di cloud gaming. È anche ideale per gli amanti dei giochi di Xbox, in quanto è un prodotto con licenza ufficiale Xbox. Inoltre, è possibile personalizzare i tasti in base alle proprie preferenze di gioco. Lo consigliamo anche a chi desidera provare Xbox Game Pass Ultimate, in quanto l'offerta include anche 1 mese di abbonamento gratuito.

Nel dettaglio, il prodotto offre pulsanti mappabili, joystick Alps 3D e trigger analogici ad effetto Hall. È inoltre dotato di pulsanti posteriori aggiuntivi per poter gestire al meglio le azioni di gioco. Utile anche per la riproduzione remota di giochi da Xbox e PC. Inoltre, il suo ingombro è minimo, grazie alla pratica custodia che consente di trasportarlo facilmente.

Per concludere, l'acquisto del GameSir X2 PRO soddisfa le esigenze di personalizzazione dei comandi di gioco e offre la possibilità di utilizzare tantissimi servizi di cloud gaming. Non perdete l'occasione di portarlo a casa ad appena 71,99€!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

