A Torino, PlayStation ha realizzato una vera e propria installazione videoludica

PlayStation trasforma il Gasometro Italgas di Torino in un'enorme installazione videoludica interattiva dal 2 al 4 dicembre 2024. L'iniziativa, parte della campagna "Play has no limits", celebra il 30° anniversario del brand e le festività natalizie con un gigantesco display di gioco a cielo aperto nel cuore della città.

Il Gasometro, situato nell'area di Vanchiglia vicino al Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino, è stato convertito in un'arena interattiva dinamica grazie all'installazione di 600 mq di luci LED per un totale di 15.000 pixel. I visitatori possono partecipare gratuitamente al gioco "Match the Shapes", cercando di far combaciare le quattro forme iconiche di PlayStation che appaiono sullo "schermo" gigante tramite un'apposita pulsantiera.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di riqualificazione urbana. La Vanchiglia, infatti, è al centro di un importante progetto di rinnovamento che coinvolge 44.000 metri quadrati, dove sorgerà il nuovo polo dell'innovazione di Italgas.

L'evento non solo celebra il gaming in maniera unica, ma sottolinea anche il potere trasformativo del gioco nello spazio urbano. Sony Interactive Entertainment Italia dimostra come la tecnologia e l'intrattenimento possano rivitalizzare aree storiche, creando nuove forme di interazione sociale.

"Play has no limits" assume così un significato più profondo, estendendo il concetto di gioco oltre i confini tradizionali e integrandolo nel tessuto cittadino. Questa installazione temporanea evidenzia il potenziale del gaming come catalizzatore di innovazione e rigenerazione urbana, offrendo un'esperienza unica che fonde storia, tecnologia e divertimento.

L'iniziativa di PlayStation a Torino rappresenta un esempio tangibile di come l'industria dell'intrattenimento possa contribuire alla valorizzazione del patrimonio industriale, creando al contempo nuove opportunità di engagement per i cittadini e i visitatori.