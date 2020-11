Gears 5, crossover epico con la WWE

Sembra che il mondo dei videogiochi e dello sport vadano sempre più a braccetto. Non pensate lo stesso? Ogni giorno sono sempre di più gli atleti che dichiarano il loro amore verso i videogiochi e che riescono ad entrare ormai in un fenomeno che letteralmente fa parte della cultura pop mondiale. Forse tutto è iniziato ad espandersi quando Fortnite è entrato nelle case di tutti e tantissime persone hanno scoperto Twitch. Ma è proprio il caso di dire, bene per noi. Ieri invece sembra che alcuni atleti della WWE abbiano preso Gears 5 davvero a cuore e hanno deciso di fare una scelta alquanto bizzarra.

Ieri notte si è infatti tenuto Survivor Series, uno dei tanti Pay per View del network americano. Durante il match che vedeva protagonisti i New Day, i ragazzi della crew hanno deciso di entrare in campo in un modo alquanto insolito. Al posto dei loro normali abiti da lotta, si sono presentati sul ring con le armature prese direttamente da Gears 5. Ovviamente sono state customizzate a dovere come potete vedere dall’immagine che li ritrae all’interno del tweet ufficiale dell’account della WWE.

Il tutto ci sembra ancora surreale, con tanto di cereali dedicato all’esclusiva Microsoft. Il mondo dei videogiochi negli ultimi anni è cresciuto davvero esponenzialmente e come detto in precedenza sono sempre di più le star del mondo del cinema, dello sport e della musica che riscoprono uno dei media che ha saputo reinventarsi e maturare con il corso degli anni.

Siamo sempre più convinti che con l’uscita delle console di nuova generazione vedremo questi numeri ancora più in crescita, non solo perché il mercato si sta sempre di più allargando, ma soprattutto perché i videogiochi stanno diventando sempre più simili a dei blockbuster holliwoodiani. Voi cosa ne pensate dell’idea che hanno avuto i ragazzi della “New Day”? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!