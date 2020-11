Fortnite: arriva Galactus, data e orario del nuovo evento

Ormai ci siamo quasi, dopo una lunga quarta stagione tutta incentrata sui personaggi Marvel, Fortnite sta per aprire i cancelli ad un nuovo sorprendente evento di fine stagione. Da quando Epic ha lanciato il secondo capitolo del battle royale in un modo epocale un anno fa, gli appassionati hanno già assistito a una serie di cambiamenti rivoluzionari che hanno dato spazio ad una varietà sempre molto entusiasmante.

Ora, dopo che i soliti dataminer avevano anticipato qualche informazione relativa al prossimo grande evento, e alla Stagione 5, la notizia oggi arriva direttamente dal profilo ufficiale di Fortnite. Le prime informazioni ufficiali su quello che ci aspetterà il futuro del titolo Epic riguardano il prossimo grande evento, che andrà a coincidere con l’arrivo sull’isola di Galactus, o come è anche conosciuto dagli amanti della Marvel: Il Divoratore di Mondi.

The Battle Bus is loaded and ready to go. This is our final stand to save all Reality. The Devourer of Worlds arrives 12.1.20 4 PM EThttps://t.co/AGuTlNcu3h pic.twitter.com/ERKfEh4M9S — Fortnite (@FortniteGame) November 21, 2020

Ci siamo quindi, il nuovo grande evento che andrà a concludere questa quarta stagione di Fortnite inizierà alle ore 22:00 (orario italiano) del prossimo 1 dicembre. Come è stato detto dalla stessa Epic Games all’interno di un nuovo post sul proprio blog, “ormai era una questione di tempo. Galactus si sta avvicinando all’isola e il destino della realtà è in bilico. Unisciti alla battaglia finale contro Galactus nell’evento finale Guerra del Nexus”.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo, ma per godere tutto ciò che ha in serbo per noi Epic l’appuntamento è fissato per il prossimo 1 dicembre. Riuscirà la community di Fortnite a debellare la minaccia di Galactus e a preservare la realtà per come la conosciamo? Cosa vi aspettate da questo nuovo imminente evento del titolo Epic Games? Diteci la vostra con un commento.

