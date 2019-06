Gears 5, le novità tra la modalità Escape e Terminator

Nel corso dell'E3 2019, Microsoft mostra due nuovi filmati sulla nuova modalità Escape e sulla partecipazione straordinaria di Terminator

In occasione della conferenza Xbox all’E3 2019, la casa di Redmond ha mostrato un nuovo filmato di Gears 5, l’atteso quinto capitolo della serie di Gears of War.

Quanto mostrato in questo nuovo trailer, rivela che Gears 5 riprende esattamente dalla fine della storia narrata dall’ultimo capitolo. Il filmato ha come protagonista Kait Diaz, alle prese con una serie di incubi che fannno riferimento allo Sciame. Ma Kait non è l’unica protagonista di questa nuova visione di Gears 5. Infatti, in un secondo filmato è stata mostrata la modalità Escape, una nuova modalità cooperativa fino a quattro giocatori in locale o in rete. Una delle novità che sembrerebbe caratterizzare i nuovi personaggi protagonisti della modalità Escape sarebbe l’utilizzo di armi bianche magiche ed affini.

E se la guest star vista in Cyberpunk 2077 non vi ha elettrizzato abbastanza, anche Gears 5 avrà un ospite d’eccezione: Terminator, il celebre protagonista della serie di culto nata dalla mente di James Cameron.

Gears 5 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2019 in esclusiva su Xbox One e Windows 10. Potrete inoltre registrarvi sul sito ufficiale per prendere parte alla beta del gioco, che inizierà il prossimo 27 luglio.