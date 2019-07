Gears 5 sarà completamente localizzato in italiano: la conferma arriva non da Microsoft ma dalla pagina ufficiale del gioco su Steam.

Gears 5 è una delle esclusive Microsoft più attese dai giocatori Xbox e PC. Il titolo di The Coalition ha al proprio arco molte frecce interessanti, a partire dal rinnovato multiplayer che è stato presentato (in parte) recentemente. Ora, inoltre, arriva un’altra notizia che renderà il gioco molto più interessante per noi abitanti del Bel Paese: Gears 5 sarà completamente localizzato in italiano. Si tratta di una notizia che forse alcuni davano per scontata, ma fino a questo momento non vi era alcuna conferma.

L’informazione non arriva però da Microsoft o dagli sviluppatori, ma dalla pagina ufficiale Steam del gioco, che potete vedere a questo indirizzo. Come è possibile leggere sulla piattaforma di Valve, il gioco proporrà Interfaccia, Voci e Sottotitoli in italiano, oltre che in molte altre lingue tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, coreano e cinese tradizionale.

Vi ricordiamo inoltre che all’E3 2019 abbiamo avuto modo di provare la modalità Escape di Gears 5 e ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima. Ecco a voi un estratto.

“La modalità Escape non è estremamente originale, ma può divenire un buon diversivo per staccarsi ogni tanto dalla storia, dal competitive oppure dall’Orda. Il gameplay non è stato stravolto – almeno in questa modalità – rimanendo il solito Gears solido di sempre. Oltre a questo, abbiamo apprezzato un’estetica visiva e tecnica sorprendente, fluida e unica, come tutto l’art style di Gears. Escape l’abbiamo apprezzata, ci siamo divertiti, ma dubitiamo possa divenire un punto fondamentale di Gears 5 che ha bisogno al più presto di togliere tutti i dubbi su una campagna misteriosamente assente a questo E3 2019.”