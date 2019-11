Gears 5 ha superato le vendite di Gears of War 4

Ottime notizie per The Coalition e Gears 5: l’ultimo episodio della leggendaria saga ha infatti recentemente superato le vendite del quarto capitolo della serie, Gears of War 4.

A riferire tale notizia a margine dell’X019 è stato nientepopodimeno che Phil Spencer che, durante un’intervista, ha apertamente approvato il grande successo commerciale dell’opera. Spencer ha infatti dichiarato: “Gears 5 ha venduto bene per noi e ha superato le vendite di Gears of War 4. Siamo molto contenti di questi risultati.”

Purtroppo non sono stati rilasciati dati ufficiali e non è quindi chiaro se in tali risultati vengano considerati anche i tantissimi iscritti all’Xbox Game Pass, servizio in abbonamento che, ricordiamo, permette di giocare fin dal lancio a tutti i titoli provenienti dagli Xbox Game Studios, Gears 5 compreso quindi.

Xbox Game Pass o meno, Gears 5 è un titolo assolutamente imperdibile, che tiene alto l’onore della leggendaria saga. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “Gears 5 è un prodotto solido, completo e che propone un’ottima varietà di contenuti. La campagna, più coraggiosa e profonda rispetto al passato della serie, presenta una nuova protagonista ricca di sfaccettature, che proietta la storia verso approcci più maturi ed emotivi. In aggiunta, le fasi open world, seppur strutturalmente basiche, funzionano alla grande e arricchiscono l’universo di gioco con dettagli e storie inediti.”

Che ne pensate di questa notizia e del quinto episodio di questa saga? Avete già giocato a Gears 5 o dovete ancora recuperarlo? Siete abbonati all’Xbox Game Pass? Rispondeteci a queste domande direttamente nei commenti sotto questo articolo!