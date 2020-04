Gears Tactics: 5 incredibili dettagli svelati con un trailer all’Inside Xbox

È stata una serata piena per gli appassionati Xbox. La società di Redmond ha infatti mandato in onda un nuovo Inside Xbox, svelando tante novità per il mondo dei videogiochi verdi, a partire dai giochi per Xbox Game Pass. Come già era stato annunciato, non ci sono state novità per Xbox Series X, ma per fortuna Microsoft aveva varie altre frecce al proprio arco. È stato ad esempio mostrato ancora una volta Gears Tactics, l’atteso spin-off della saga di sparatutto attualmente sviluppata da The Coalition (giunta al capitolo “Gears 5).

Gli sviluppatori hanno rilasciato un trailer dedicato a “cinque incredibili dettagli su Gears Tactics” durante l’Inside Xbox. Ecco quanto indicato:

Puoi giocare nei panni di Gabe Diaz, un personaggio che sarà già noto ai fan

Combattiamo un mostro che crea mostri, Ucan

Le esecuzioni hanno un valore: ogni esecuzione ravvicinata da un bonus a tutta la squadra

Non ci sono microtransazioni o loot box: tutto quello che è presente nel gioco può essere ottenuto semplicemente giocando

Sarà possibile personalizzare i personaggi: ci saranno cinque classi, 150+ abilità, mod per le armi e personalizzazioni visive

Gears Tactics è un gioco strategico a turni “ad alto ritmo”. Ecco la descrizione ufficiale, che vi proponiamo in traduzione: “In inferiorità numerica e lottando per la semplice sopravvivenza, dovete reclutare e guidare una squadra per dare la caccia alla guida malevola che sta creando mostri“. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su Steam, Windows 10 Store ed è attualmente preordinabile. Sarà incluso nell’Xbox Game Pass per PC fin dal D1.

Diteci, cosa ne pensate? Gears Tactics vi sta convincendo oppure per ora deve ancora mostrare quella caratteristica che vi farà saltare all’interno dell’avventura ideata da Microsoft? Ditecelo nei commenti!