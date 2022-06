A partire dal prossimo 23 giugno tutti gli utenti GeForce NOW potranno esplorare il vasto mondo magico e pieno di avventure di Genshin Impact. Il popolare gioco di ruolo d’azione open world rilascerà infatti una nuova beta e tutti i membri del servizio Nvidia potranno giocarvi a partire dalla prossima settimana. Il gioco sarà presto disponibile su tutti i dispositivi e, grazie a Geforce NOW, presto sarà fruibile in streaming anche sui PC, Mac e Chromebook più datati o poco potenti.

Gli utenti RTX 3080 potranno godere di un livello e un’esperienza di gioco superiore con risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo sulle app per PC e Mac. Al momento del lancio sul servizio Nvidia, il gioco sarà disponibile solo su PC, Mac e Chromebook.

Ma le novità riguardanti al servizio non terminano qui, dato che questa settimana le novità si estendono anche ai giocatori mobile, che potranno godere di un maggiore accesso ai vantaggi di un abbonamento RTX 3080 e ai giochi per PC poiché lo streaming a 120 FPS è stato portato su tutti dispositivi mobili con display a 120 Hz.

Infine, ecco i sei giochi in streaming sul cloud in arrivo questa settimana:

Chivalry 2

Starship Troopers – Terran Command

Simulatore di costruzione

Superland

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

POSTAL: Brain Damaged

Infine, questa settimana sta venendo implementando l’aggiornamento dell’app GeForce NOW 2.0.41 che offre una funzionalità molto richiesta: supporto per copia e incolla dagli appunti durante lo streaming da app per PC e Mac. Grazie a questo aggiornamento, i membri GeForce NOW potranno accedere ai loro giochi ancora più velocemente.