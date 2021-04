Genshin Impact: disponibile la versione PS5, ecco tutte le novità

Genshin Impact è senza dubbio uno dei free-to-play più d’impatto degli ultimi anni. Annunciato come un titolo dalle forti derivazioni da The Legend of Zelda Breath of the Wild e dallo stile anime, il titolo targato MiHoyo ha saputo fin da subito mostrate il proprio carattere. È bastato poco, quindi, affinché una grandissima fetta di appassionati si affezionasse al titolo, tanto da costruirsi attorno ad esso una community molto affiatata.

Ora, a distanza di solamente qualche mese dal lancio, Genshin Impact arriva ufficialmente anche su PlayStation 5 con una versione decisamente next-gen. Era da settimane che i possessori della console di nuova generazione Sony aspettavano di poter mettere le mani su questa nuova versione del free-to-play, soprattutto per godere di tutta una serie di migliorie che vanno ad alzare qualitativamente tutta l’esperienza generale di gioco.

La prima grande novità proposta dalla versione PlayStation 5 di Genshin Impact è senza alcuna ombra di dubbio una risoluzione maggiore attuata in praticamente tutte le texture presenti in gioco. Grazie alla potenza maggiore dell’hardware di PS5, inoltre, è possibile godere di effetti visivi di maggiore impatto e di tempi di caricamento attraverso il teletrasporto nettamente inferiori alle altre versioni attualmente disponibili sulle differenti piattaforme.

Ora che Genshin Impact è stato rilasciato anche su PlayStation 5, è possibile per gli appassionati di questo free-to-play di giocare al massimo ad uno dei titoli gratuiti più giocati in questi ultimi mesi. Arrivati a questo punto, ora non ci resta che attendere tutti i prossimi sviluppi futuri del free-to-play targato MiHoyo e scoprire quali saranno le novità che verranno inserite nei prossimi mesi all’interno di questo ancora giocatissimo titolo.