Qualche settimana fa sono arrivate ottime notizie per quanto riguarda il futuro di Genshin Impact. Il free-to-play con elementi da gacha game è diventato uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni, e ha permesso a miHoYo di farsi conoscere in tutto il mondo in tempi record. Ora, dopo una serie di annunci molto apprezzati, gli appassionati italiani di questo universo videoludico saranno felici di poter conoscere la data di lancio del nuovo aggiornamento 3.3, il quale aggiungerà il doppiaggio italiano all’intera esperienza.

L’arrivo della localizzazione in italiano per Genshin Impact fu resa nota dal team di sviluppo di recente, ma fino a pochi giorni fa non era ancora nota alcuna da di uscita per questa importante novità. L’arrivo della lingua italiana verrà accompagnata dalla versione 3.3 del titolo free-to-play. I giocatori potranno presto esplorare il mondo di Teyvat con testi e UI del gioco interamente tradotti in italiano, e ciò accadrà dal prossimo 7 dicembre.

Con l’update alla versione 3.3, questo aggiornamento introdurrà in Genshin Impcat anche una serie di numerose novità che vanno ad arricchire ancora di più un mondo di gioco che diventa sempre più vasto e ricco di cose da scoprire. Tra queste novità ci troverete: nuovi eventi stagionali, un gioco di carte collezionabili noto come “Invokazione del genio” e due nuovi personaggi giocabili, il Vagabondo e Faruzan.

Ci siamo quindi, non manca molto e anche noi italiani potremo godere di questo mondo tanto affascinante tutto localizzato nella nostra lingua. Sarà sicuramente un’esperienza ancora più immersiva, e che permetterà a proprio tutti di avvicinarsi ad uno dei free-to-play più popolari degli ultimi anni, anche a tutti coloro che preferiscono godere di queste grandi esperienze completamente in italiano.

