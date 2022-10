Sono già passati due anni da quando Genshin Impact ha fatto il suo debutto nel mondo videoludico, e l’impatto che ha avuto l’opera miHoYo con gli appassionati è stato a dir poco devastante. Ancora oggi quando si parla del gacha game free-to-play lo si fa con grande entusiasmo, tanto che per molte compagnie questo fenomeno sta diventando una vera e propria ispirazione. Su tutte sembra che Microsoft abbia intenzione di realizzare un gioco che possa diventare il proprio Genshin Impact.

Xbox Natale

A darci questa anticipazione è stata l’agenzia Reuters, la quale sottolinea come Microsoft stia aumentando gli sforzi per realizzare un titolo che sia l’equivalente di quanto proposto dal fenomeno Genshin Impact. Per un colosso del videogioco come la compagnia di Redmond non è strano voler provare a replicare i grandissimi risultati ottenuti da miHoYo, con la compagnia cinese che in soli due anni ha registrato oltre quattro miliardi di dollari di entrate proprio grazie al gacha game.

In tutto questo, le fonti di Reuters affermano anche che al momento attuale Microsoft sta esplorando i mercati cinesi alla ricerca di nuovi sviluppatori da portare all’interno dei propri Xbox Games Studios. Da tutto ciò emerge anche che la società statunitense avrebbe già iniziato a corteggiare ed entrare in contatto anche con una serie di studi indipendenti nella regione asiatica, non ancora meglio specificati, porgendo offerte di grandi ambizioni.

Le fonti di Reuters concludono citando un rammarico da parte di Microsoft per aver perso l’opportunità di creare una partner con Genshin Impact, cosa avvenuta successivamente tra miHoYo e Sony. Sappiamo benissimo come Microsoft ultimamente sia sempre in cerca di nuove occasioni per aumentare il numero dei propri studi, e sicuramente questa volontà di realizzare il proprio Genshin Impact porterà il colosso di Redmond a sondare anche il mercato asiatico e più nello specifico quello cinese.